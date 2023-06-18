НАТО у Вільнюсі ухвалить пакет допомоги для України, щоб наблизити її до стандартів Альянсу
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- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Вільнюському саміті Альянсу 11—12 липня ухвалять пакет допомоги, який має за кілька років наблизити Україну до стандартів НАТО.
Про це він повідомив у коментарі виданню Welt.
«Майбутнє України — у НАТО. Але зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної та незалежної держави — інакше немає сенсу обговорювати членство», — сказав він.
Столтенберг додав, що після закінчення війни повинні бути домовленості щодо безпеки України, щоб росія із часом не змогла переозброїтися і напасти знову. Столтенберг наголосив, що Україна не отримає запрошення до НАТО під час саміту у Вільнюсі. Пріоритетом залишається перемога України у війні.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Альянс повинен ухвалити політичне рішення — представити графік вступу України або зобовʼязатися зробити це до кінця року, аби це стало сигналом для росії. На липневий саміт приїде і президент Володимир Зеленський — він прийняв запрошення.
- За даними газети The Financial Times, США, Німеччина й Угорщина опираються спробам Польщі та країн Балтії запропонувати Україні план щодо членства в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.