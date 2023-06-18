НАТО у Вільнюсі ухвалить пакет допомоги для України, щоб наблизити її до стандартів Альянсу

Новини

Getty Images / «Бабель»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Вільнюському саміті Альянсу 11—12 липня ухвалять пакет допомоги, який має за кілька років наблизити Україну до стандартів НАТО.

Про це він повідомив у коментарі виданню Welt.

«Майбутнє України — у НАТО. Але зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної та незалежної держави — інакше немає сенсу обговорювати членство», — сказав він.

Столтенберг додав, що після закінчення війни повинні бути домовленості щодо безпеки України, щоб росія із часом не змогла переозброїтися і напасти знову. Столтенберг наголосив, що Україна не отримає запрошення до НАТО під час саміту у Вільнюсі. Пріоритетом залишається перемога України у війні.