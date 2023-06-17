Французький телеканал зняв репортаж із позицій росіян на окупованих територіях України

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Французький телеканал TF1 зняв репортаж із позицій російських військових на окупованих територіях України. Його опублікували в YouTube 15 червня.

Репортаж набрав станом на 17 червня 132 тисячі переглядів. Там видно дорогу до російських позицій, бліндажі окупантів, які коментували ситуацію з боєприпасами й дронами, розповідали, як вони це все використовують проти Сил оборони України.

Тим часом журналіст за кадром не згадує про те, хто агресор у повномасштабній війні росії проти України, і не наводить фактів із широкого контексту війни. Натомість у репортажі йдеться про те, що російські окупанти довго готувалися до контрнаступу України й очікують його.