Reuters: Twitter планує додати більше відео на платформу, щоб оживити бізнес
- Автор:
- Ліза Бровко
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Videvo
Американський мільярдер Ілон Маск планує перейменувати Twitter на X і запропонувати користувачам ширші можливості. Джерела видання Reuters кажуть, що серед оновлень буде збільшення відеоконтенту.
Компанія хоче, аби вертикальне відео займало понад 10% часу, проведеного в Twitter. Наприклад, ексведучий Fox News Такер Карлсон на початку цього місяця запустив своє шоу на платформі під назвою «Такер у Twitter».
За словами джерела, Twitter передбачає, що він зможе продавати рекламу та спонсорство разом із відео від Карлсона та інших авторів контенту.
- У цьому допоможе нова генеральна директорка Лінда Яккаріно, яка зуміла модернізувати продажі реклами в конгломераті розваг і новин NBCUniversal.