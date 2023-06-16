Україна домовилася з Чехією і Словаччиною про спільні закупівлі й обслуговування БМП

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Twitter / Олексій Резніков

Під час засідання у форматі «Рамштайн» Україна, Чехія та Словаччина домовилися про спільно купувати та обслуговувати бойові машини піхоти.

Про це написав міністр оборони Олексій Резніков.

Він та його колеги з Чехії та Словаччини Яна Чорнохова й Мартін Скленар підписали декларацію про спільні наміри у сфері закупівлі та обслуговування бойових машин. Подробиці будуть згодом, зауважив Резніков.