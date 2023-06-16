Повітряні сили знищили ще один російський гелікоптер Ка-52

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На Донецькому напрямку українські військові з підрозділу Повітряних сил збили російський ударний гелікоптер Ка-52. Його орієнтовна вартість — $16 млн.

Про це пише пресслужба Командування Повітряних сил ЗС України.

Це сталося близько 21:00 16 червня.

Командування Повітряних Сил ЗСУ