Росіяни кілька разів за день обстрілювали Нікополь на Дніпропетровщині. Загинув чоловік

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Протягом дня 16 червня російські окупанти кілька разів били по Нікополю з важкої артилерії. Через одну з атак загинув 81-річний чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Удари, яких росіяни завдали вранці та пообіді, пошкодили 17 приватних будинків та 16 господарських споруд, а також перебили три газопроводи і лінію електропередач.

Вже надвечір окупанти знову атакували Нікополь. Загинув 81-річний чоловік, жінка 78 років отримала осколкове поранення. Лисак показав наслідки обстрілу: