Росіяни кілька разів за день обстрілювали Нікополь на Дніпропетровщині. Загинув чоловік
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- Анна Холоднова
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Протягом дня 16 червня російські окупанти кілька разів били по Нікополю з важкої артилерії. Через одну з атак загинув 81-річний чоловік.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Удари, яких росіяни завдали вранці та пообіді, пошкодили 17 приватних будинків та 16 господарських споруд, а також перебили три газопроводи і лінію електропередач.
Вже надвечір окупанти знову атакували Нікополь. Загинув 81-річний чоловік, жінка 78 років отримала осколкове поранення. Лисак показав наслідки обстрілу:
- Вдень 16 травня протиповітряна оборона збила шість «Кинджалів», два «Калібри» і два розвідувальні дрони. Через російську ракетну атаку постраждали четверо людей на Київщині — це 82-річна жінка, двоє внуків та водій, який їхав по дорозі.