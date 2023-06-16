Експремʼєр Великої Британії Борис Джонсон повертається в журналістику

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Колишній премʼєр-міністр Великої Британії писатиме щотижневі колонки для британського таблоїда Daily Mail.

Він буде новим оглядачем видання, яке характеризує політика як «одного з найдотепніших і найоригінальніших журналістів». Його колонки публікуватимуться щосуботи.

Свою журналістську карʼєру Борис Джонсон розпочав з посади кореспондента-стажера в газеті «Таймс». Потім працював у газеті Wolverhampton Express & Star та The Daily Telegraph. Також Джонсон також був політичним оглядачем у газеті Spectactor, а ще її редактором.