Reuters: НАТО не вдалося затвердити оборонний план на випадок агресії росії

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Reuters

Міністри оборони країн-членів НАТО не змогли погодити нові оборонні плани щодо того, як Альянс відповість на імовірну агресію росії.

Про це пише агентство Reuters.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вперше після закінчення Холодної війни міністри переглянули оборонні плани на дводенній зустрічі в Брюсселі і наближаються до їхнього узгодження.

Але один із дипломатів, з якими поспілкували журналісти, сказав, що Туреччина заблокувала рішення через формулювання географічних місць, зокрема, Кіпру. НАТО хоче знайти рішення до липневого саміту у Вільнюсі.

План НАТО на тисячі сторінок міститиме секретні військові плани, які детально описуватимуть відповідь Альянсу на атаку росії.

Протягом десятиліть НАТО не бачила потреби у широкомасштабних оборонних планах, оскільки відчувала, що пострадянська росія більше не становить екзистенційної загрози. Але наразі війна в Україні змусила Альянс переглянути свою думку. Тепер НАТО попереджає, що необхідно узгодити оборонний план до того, як може спалахнути конфлікт із Кремлем.

НАТО також надасть країнам-членам вказівки щодо модернізації їхніх армій і матеріально-технічного забезпечення.

«Хоча регіональні плани не були офіційно схвалені сьогодні, ми очікуємо, що ці плани стануть частиною серії результатів Вільнюського саміту в липні», — сказав Reuters високопоставлений американський чиновник.