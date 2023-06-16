AP: Суд Австрії відмовив в екстрадиції українського олігарха Фірташа в США
- Автор:
- Анна Холоднова
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Гонтар Володимир / УНІАН
Австрійський суд 16 червня виніс рішення на користь українського олігарха Дмитра Фірташа у справі про його екстрадицію до США.
Про це пише Associated Press.
У США Фірташа звинувачують у корупції, а саме у змові з метою дачі хабарів в Індії за видобуток титану. Олігарх заперечує свою провину.
Фірташа заарештували в Австрії в 2014 році, а потім звільнили під заставу в €125 мільйонів. Віденський суд спочатку відмовив в екстрадиції, вважаючи справу політично вмотивованою. У лютому 2017 року суд вищої інстанції відхилив цю аргументацію як «недостатньо обґрунтовану» і вирішив, що Фірташа можна екстрадувати. У 2019 році Верховний суд Австрії підтвердив це рішення.
Тодішній міністр юстиції країни схвалив екстрадицію, але суддя Віденського суду вирішив, що це може відбутися лише після поновлення справи.
У березні 2022 року Віденський суд відмовився поновлювати справу. Але вищий суд наразі виніс рішення на користь Фірташа і скасував рішення 2017 року. Тепер суддям у Відні доведеться заново розглянути питання про відправку Фірташа до Сполучених Штатів.
У червні 2019 року федеральний суддя Чикаго відхилив клопотання про відхилення обвинувачення проти Фірташа, який стверджував, що США не мають юрисдикції щодо злочинів в Індії.
- В Україні Дмитро Фірташ отримав підозру від Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки. За даними слідства, за сім років одна зі злочинних схем «облгазів Фірташа» завдала збитків українському бюджету на 18 мільярдів гривень.