В Україні з 23 червня запрацює реєстр зброї

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З 23 червня в Україні починає працювати Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ). Про це Міністерство внутрішніх справ оголосило 16 червня.

З реєстру можна буде отримати інформацію про свою зареєстровану зброю. Процедура отримання дозволів буде спрощена завдяки диджиталізації.

Єдиний реєстр зброї передбачає створення Електронних кабінетів. Відтепер українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому — можна буде подати документи через «Єдине вікно громадянина» (або у магазині з продажу зброї). Для цього треба:

зайти на портал «Єдине вікно громадянина»;

авторизуватися;

оформити заявку;

прикріпити пакет необхідних документів;

додати сканкопії;

завірити копії електронним підписом;

надіслати заявку.

У травні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що на складах магазинів є близько 70 тисяч одиниць різного виду зброї. Її можна буде внести в базу й продавати звідти. За словами Клименка, мета Єдиного реєстру — це контроль за зброєю, яка є на руках, а це один мільйон 300 одиниць без трофейної і тієї, яка зʼявиться в Україні.