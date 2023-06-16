Суд відправив президента Української асоціації футболу Павелка в СІЗО на 60 діб

Новини

Космач Олександр / УНІАН

Суддя Шевченківського районного суду міста Львова Білинська задовольнив клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу президенту УАФ Андрію Павелку. Його взяли під варту на 60 діб.

Рішення стосується справи про розкрадання 270 мільйонів гривень на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.