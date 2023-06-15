У Німеччині поліція розслідує справу проти фронтмена гурту Rammstein Тілля Ліндеманна за звинуваченнями в сексуальних домаганнях

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Martin Philbey / Redferns

Німецька поліція почала розслідувати звинувачення в сексуальних домаганнях проти фронтмена гурту Rammstein Тілля Ліндеманна.

Про це пише BBC.

Кілька жінок стверджують, що їх завербували для сексу на концертах. Одна з них — Шелбі Лінн з Північної Ірландії — вважає, що їй підлили щось у напій і «підготували» до сексу.

Натомість Ліндеманн відкидає всі звинувачення, а його адвокати називають заяви жінок «без винятку неправдивими».

Однак прокуратура Берліну почала попереднє провадження за звинуваченнями в сексуальних злочинах і розповсюдженні наркотиків щодо фронтмена гурту.