Медіа: Ізраїль вперше у своїй історії продасть 200 танків у Європу

Новини

Haim Hornstein

Дві невідомі країни, одна з яких європейська, за підтримки США домовляються купити в Ізраїлю понад 200 танків Merkava II і III, які зберігаються на складах.

Про це пише видання Ynet.

За даними журналістів, ця історична угода на порозі остаточного підписання. Вона обійдеться замовникам у кілька десятків мільйонів доларів, але ця сума вважається мізерною проти цін на західні танки. Уперше у своїй історії Ізраїль продає танки в Європу. Merkava відрізняються своєю живучістю і надійним захистом екіпажу.

Очікують, що поставки розділять на два етапи. Перший включатиме старіші танки Merkava 2, другий — Merkava Mark 3, які надійшли на озброєння Ізраїлю в 1990-х роках.