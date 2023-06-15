Велика Британія, США, Данія і Нідерланди нададуть Україні засоби ППО
- Автор:
- Анна Холоднова
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Міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та Пентагон працюють над новими поставками засобів протиповітряної оборони в Україну.
Про це йдеться у спільній заяві країн, опублікованій на сайті британського уряду.
Ця ініціатива передбачає поставку сотень ракет для протиповітряної оборони малої та середньої дальності й відповідних систем. Постачати обладнання вже почали. Воно має прибути до України протягом кількох тижнів.
- 13 червня на зустрічі міністрів оборони країн-учасниць Обʼєднаних експедиційних сил міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на £92 мільйони.
- Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен 14 червня заявила, що країна закуповує чотири радіолокаційні системи VERA-EG на суму $162 мільйони для зміцнення протиповітряної оборони України.