Командир зенітної бригади розповів, як 16 травня Patriot відбив масовану ракетну атаку

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Армія Inform

Командувач 96 ракетної бригади Повітряного командування «Центр», полковник Сергій Яременко («Граніт») розповів про роботу зенітників, які з комплексу Patriot уперше збили «Кинджал».

Про це він розповів АрміяInform.

Усі тренування з використанням комплексу Patriot проти різних типів балістичних ракет, які є на озброєнні росії, були в режимі імітації. Навіть під час симуляції повітряної обстановки результати не були 100-відсотковими. Уперше ж «Кинджал» вдалось збити 4 травня, наступна атака ними була масованою.

«Майже одночасно з різних напрямків летіли 16 балістичних цілей, більшість із них — прицільно на комплекс Patriot. Завжди пишаюсь підлеглими, та цього разу навіть я був шокований їхньою витримкою. Люди розуміли, що безпосередньо на них рухаються балістичні ракети. Вони не запанікували ні на секунду, діяли злагоджено й організовано, розподілили цілі по секторах, забезпечили їх знищення на мінімальній дальності, достатньо високо, щоб мінімізувати пошкодження інфраструктури. Я був на звʼязку з командиром дивізіону і розумів, яке це серйозне професійне та моральне випробування. Після доповіді «Повітряний простір — чистий, усі цілі знищені» емоцій ніхто не стримував», — розповів Сергій Яременко.

Загалом Patriot за місяць роботи знищив уже понад 80 повітряних цілей. У зенітників є традиція позначати на комплексах знищені цілі, однак трафарет із «Кинджалом» поки що не виготовили.

Зараз головна проблема ППО саме в кількості, яка визначається з огляду на перелік важливих державних обʼєктів, що потребують прикриття.

«Зрозуміло, що закрити всю країну ми в будь-якому разі не зможемо. Навіть американці закрили виключно важливі державні обʼєкти, угруповання військ, навчальні бази. [...] Водночас проблеми з інтеграцією комплексів у загальну систему протиповітряної оборони України нині взагалі немає. Цей етап ми пройшли після отримання комплексів IRIS-T, Crotale, NASAMS. Нині без проблем інтегруємо хоч індійський комплекс і почнемо застосовувати. Наші звʼязківці роблять справді неймовірні речі — інтегрували в єдину систему обробки інформації дані, які надходять від радарів західних систем», — додав Яременко.