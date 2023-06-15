Уночі три російські ракети влучили у два промислові підприємства Кривого Рогу.
- Автор:
- Софія Телішевська
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Уночі три російські ракети влучили у два промислові підприємства Кривого Рогу. Поранення отримав 38-річний чоловік, його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Пожежу на підприємствах загасили, там є суттєві руйнування виробничих споруд — побиті газопроводи, знищено шиномонтаж і автобус.
- Російські окупанти в ніч проти 13 червня завдали ракетного удару по Кривому Розі. За даними ОВА, під вогонь противника потрапили житлова пʼятиповерхівка, приватні підприємства і кілька інших обʼєктів — загинуло 12 людей .