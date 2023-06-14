В Іраку підготували сотні бойовиків для участі у війні рф проти України
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / rarrarorro
В Іраку підготували майже 600 бойовиків для участі у війні росії проти України.
«Бабелю» джерела в розвідці повідомили, що їхня підготовка вже закінчується. Це бійці з «Хаш аль Шаабі», які воювали на боці іракського уряду проти «Ісламської держави», а згодом потрапили під прямий вплив іранського «Корпусу вартових ісламської революції».
Водночас у країні триває пошук охочих взяти участь у війні. Рекрутери ведуть неприховану рекламну кампанію, а на вулицях Багдаду можна побачити агітаційні плакати про «спільну перемогу».
«Хаш аль Шаабі» — це коаліція розрізнених «народних міліцій», яку створив у 2014 році іракський уряд, щоб протидіяти «Ісламській державі». США визнали деяких лідерів угруповань, які увійшли до складу «Хаш аль Шаабі», терористами.
- Видання The New York Times у квітні минулого року писало, що до росії прибули 300 сирійських найманців для військової підготовки та відправки на війну проти України. А Генштаб України також повідомляв, що найманців з країн Близького Сходу залучатимуть до боїв. Найманці прибувають до білорусі та рф. Раніше медіа писали, що росія найняла бойовиків «Хезболли» для війни в Україні — домовились про винайм 800 бійців.
- Тим часом The Jerusalem Post писав, що палестинці, які живуть у Лівані, погоджуються воювати в Україні на боці росії за $350. Співрозмовник зі Служби безпеки Лівану також зазначив, що вербування палестинців та інших людей координує ліванське угруповання «Хезболла», яке підтримує Іран. Також, за словами джерела, «Хезболла» залучає для допомоги росіянам операторів дронів і людей, які мають досвід партизанської війни.
- 21 квітня 2022 року секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що на сході бійці ЗСУ знищили загін лівійців і сирійців.
- У листопаді 2022 року росія відправила понад 500 сирійських бойовиків в Україну. Вони переважно виконують небойові завдання, наприклад, охороняють обʼєкти в Луганську та Донецьку.