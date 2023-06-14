В Іраку підготували сотні бойовиків для участі у війні рф проти України

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В Іраку підготували майже 600 бойовиків для участі у війні росії проти України.

«Бабелю» джерела в розвідці повідомили, що їхня підготовка вже закінчується. Це бійці з «Хаш аль Шаабі», які воювали на боці іракського уряду проти «Ісламської держави», а згодом потрапили під прямий вплив іранського «Корпусу вартових ісламської революції».

Водночас у країні триває пошук охочих взяти участь у війні. Рекрутери ведуть неприховану рекламну кампанію, а на вулицях Багдаду можна побачити агітаційні плакати про «спільну перемогу».

«Хаш аль Шаабі» — це коаліція розрізнених «народних міліцій», яку створив у 2014 році іракський уряд, щоб протидіяти «Ісламській державі». США визнали деяких лідерів угруповань, які увійшли до складу «Хаш аль Шаабі», терористами.