Кількість жертв кенійського «культу голодної смерті» зросла до 303 людей

Новини

Reuters

У Кенії продовжують ексгумувати тіла жертв «культу голодної смерті» — їх кількість досягла 303. Це стало однією з найгірших трагедій, повʼязаних із сектами, за новітню історію людства.

Про це пише Reuters.

Кенійська влада стверджує, що загиблі, яких ексгумували в лісі, були членами Міжнародної церкви Good News на чолі з Полом Маккензі, якого звинувачують у тому, що він наказав своїм послідовникам морити себе і дітей голодом, аби потрапити на небеса перед кінцем світу.

Понад 600 людей досі вважаються зниклими безвісти. Врятувати вдалося 65 людей, проте деякі з них відмовляються їсти. Один з них загинув через голодування.