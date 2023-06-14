Екссуддю Дніпровського районного суду Миколу Чауса засудили до 10 років вʼязниці
- Автор:
- Анна Холоднова
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Мусієнко Владислав / УНІАН
Вищий актикорупційний суд визнав винним екссуддю Дніпровського районного суду Миколу Чауса і засудив його до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.
У НАБУ зазначили, що його визнали винуватим за ч. 4 ст. 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням). Після відбування основного покарання екссуддя не зможе протягом трьох років обіймати певні посади, зокрема, судді та члена Вищої ради правосуддя.
Вирок можна оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення.
- У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні хабаря у $150 тисяч за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя закопав у дворі свого дому.
- У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. Українська влада вимагала екстрадиції Чауса.
- 30 липня 2021 року Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. Тоді суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт до 24 січня 2022 року.