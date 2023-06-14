Екссуддю Дніпровського районного суду Миколу Чауса засудили до 10 років вʼязниці

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Мусієнко Владислав / УНІАН

Вищий актикорупційний суд визнав винним екссуддю Дніпровського районного суду Миколу Чауса і засудив його до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

У НАБУ зазначили, що його визнали винуватим за ч. 4 ст. 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням). Після відбування основного покарання екссуддя не зможе протягом трьох років обіймати певні посади, зокрема, судді та члена Вищої ради правосуддя.

Вирок можна оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення.