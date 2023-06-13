Астрономи виявили пару нових планет, які обертаються навколо двох зірок

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NASA

Астрономи виявили ще дві планети, що обертаються одночасно навколо двох зірок.

Про це пише Space.com.

Досі було відомо лише про одну подвійну систему з кількома планетами під назвою Kepler-47. Вона розташована приблизно за 5 000 світлових років від Землі в сузір’ї Лебідь. Там астрономи виявили три планети — Kepler-47 b, d і c.

Зараз астрономи знайшли ще одну подвійну систему TOI-1338, розташовану приблизно за 1 320 світлових років від Землі у сузірʼї Живописець. У 2020 році космічний телескоп TESS NASA, який шукає екзопланети, виявив планету TOI-1338b, що обертається навколо пари зірок TOI-1338. Ілюстратори NASA зобразили, як вона може виглядати:

NASA

Використовуючи Європейську південну обсерваторію та Дуже великий телескоп, розташований в пустелі Атакама в Чилі, учені намагалися точно визначити масу TOI-1338b, але їм це не вдалося. Натомість вони відкрили другу планету, яку назвали TOI-1338c.

Це газовий гігант, маса якого приблизно в 65 разів більша, ніж у Землі. TOI-1338c обертається навколо своїх зірок за 215 днів. У свою чергу TOI-1338b робить це за 95 днів. Науковці припускають, що вона може бути у 22 рази важча за Землю.