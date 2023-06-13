У Кривому Розі кількість поранених через російські ракетні удари збільшилася до 36. Загинули 11 людей

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Стас Козлюк / «Бабель»

За уточненими даними у Кривому Розі зросла кількість постраждалих через ракетні удари росіян 13 червня. Поранення отримали 36 людей. Із них 12 перебувають у лікарні, десятеро у важкому стані.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загинули 11 людей, зокрема 17-річний хлопець.

Протягом дня 13 червня окупанти також двічі вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Осколкове поранення отримала 35-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, бібліотека та газопровід.