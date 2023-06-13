Уряд створить нові посади заступників із відновлення у 8 міністерствах і 12 ОВА

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У міністерствах та обласних військових адміністраціях з’являться посади заступників із відновлення.

Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

Заступники із відновлення займатимуться інфраструктурою і відбудовою.

«Ухвалили рішення про створення посади заступників із відновлення у 8 міністерствах і 12 регіонах. Наявність такої посади дозволить якісно підійти до планування проєктів і програм з відбудови», — сказав прем’єр.