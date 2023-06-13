У Франції викрили масштабну кампанію з дезінформації про війну росії в Україні
- Автор:
- Анна Холоднова
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Anthony Choren / Unsplash
Міністерство закордонних справ Франції заявило про викриття масштабної схеми, що поширює дезінформацію про війну росії в Україні.
Про це пише CNN.
У звіті Служби нагляду та захисту від іноземного цифрового втручання Франції ( VIGINUM) йдеться про підроблені інтернет-сторінки, що імітують медіа й урядові сайти, а також сотні підроблених URL-адрес у соціальних мережах, де розповсюджується російська пропаганда про війну.
Від червня 2022 року до травня 2023 року в інтернеті діяли 355 вебдоменів, які публікували проросійський контент, маскуючись під видання з Європи, США та Близького Сходу.
У Франції в чотирьох медіа знайшли 58 фейкових статей, зокрема у відомих газетах Le Monde і Figaro. В одному випадку сайт, схожий на сайт МЗС Франції, писав про фейковий «податок на безпеку» для допомоги Україні.
Французька влада також виявила понад 160 сторінок у Facebook, на яких було опубліковано понад 600 посилань на фейкові сайти й статті.
VIGINUM повʼязує з цією кампанією кількох громадян росії, відповідальних за розробку фальшивих URL-адрес. У відомстві додали, що кампанія досі активна, попри викриття та заходи, вжиті Meta і Twitter.
- У Новій Зеландії співробітник національної телерадіокомпанії RNZ додавав у журналістські матеріали про Україну проросійські тези. Його відправили у відпустку і почали розслідувати інцидент.