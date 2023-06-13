У Харкові перейменували низку топонімів. Там зʼявилася вулиця Дмитра Коцюбайла, а парку Горького більше не буде
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Міська рада Харкова перейменувала три вулиці, назви яких повʼязані з росією. Також нова назва зʼявилася в колишнього парка Горького.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
- вулиця Плеханівська відтепер носить імʼя лідера «Фрайкору» Георгія Тарасенка;
- вулиця Державінська — командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла;
- вулиця Броненосця «Потьомкіна» — комбата і нацгвардійця Олега Громадського;
- сквер на Конторській, навпроти будинку № 5, який досі був безіменним, тепер має назву на честь бойового медика Владислави Черних;
- парк Горького перейменували на Центральний парк культури і відпочинку.
Терехов наголосив, що харківʼянам, які живуть на вулицях із новими назвами, змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість не потрібно.
18 травня в Києві перейменували станції метро «Дружби народів», «Площа Льва Толстого» і 22 вулиці.
Наприкінці травня міська рада Дніпра перейменувала ще шість вулиць і один провулок, чиї назви були повʼязані з росією.