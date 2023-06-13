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У Харкові перейменували низку топонімів. Там зʼявилася вулиця Дмитра Коцюбайла, а парку Горького більше не буде

Автор:
Анна Холоднова
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Unsplash

Міська рада Харкова перейменувала три вулиці, назви яких повʼязані з росією. Також нова назва зʼявилася в колишнього парка Горького.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Терехов наголосив, що харківʼянам, які живуть на вулицях із новими назвами, змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість не потрібно.

18 травня в Києві перейменували станції метро «Дружби народів», «Площа Льва Толстого» і 22 вулиці.

Наприкінці травня міська рада Дніпра перейменувала ще шість вулиць і один провулок, чиї назви були повʼязані з росією.