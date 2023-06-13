Рятувальники загасили пожежу в житловому будинку в Кривому Розі. Від ракетного удару загинуло чотири людини
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий повідомив «Бабелю», що у Кривому Розі від ракетного удару по житловому будинку загинуло четверо людей, ще 21 — поранені, а 12 — врятовані.
Це дані, які стосуються саме житлового будинку, бо загальна кількість потерпілих по місту вища, оскільки росія вдарила ракетами по кількох локаціях Кривого Рогу.
Рятувальники ліквідували вогонь у житловій пʼятиповерхівці, але аварійно-рятувальні роботи ще тривають.
- Російські окупанти в ніч на 13 червня завдали ракетного удару по Кривому Розі. За даними ОВА, під вогонь противника потрапили пʼятиповерховий житловий будинок, приватні підприємства і кілька інших обʼєктів. Спершу повідомляли, що внаслідок обстрілу загинуло троє мирних жителів, 25 осіб дістали поранення. Також відомо, що під завалами залишаються люди.