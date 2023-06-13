Французький уряд пережив ще один вотум недовіри. Це сімнадцятий за рік
- Автор:
- Софія Телішевська
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Уряд премʼєр-міністра Франції Елізабет Борн зіткнувся з новим вотумом недовіри, 17-м за неповний рік, повідомляє Euractiv.
Для ухвалення вотуму необхідні 289 голосів, але «за» висловились тільки 239 обранців.
Утім це не зменшило гніву частини опозиції, яка внесла пропозицію на підставі того, що уряд підриває парламентську демократію, чинячи тиск на голову Національних зборів, щоб уникнути голосування про скасування пенсійної реформи.
Елізабет Борн заявила законодавцям, що «цей вотум недовіри [показує], що ми дійсно живемо в парламентській демократії».
- Законопроєкт про підняття пенсійного віку з 62 до 64 років обговорювали в парламенті протягом шести тижнів, перш ніж стало зрозуміло, що президент Макрон не може набрати достатньо голосів. Це змусило уряд застосувати конституційну норму, відому як стаття 49.3, що дозволяє ухвалювати закон без голосування.
- Макрон зробив реформу пенсійного забезпечення головним пріоритетом свого другого терміну, стверджуючи, що важливо уникнути дефіциту, який посилився через енергетичну кризу та витрати на коронавірус. Плани влади підвищити пенсійний вік спричинили масові протести та страйки.