Meta випустила музичний генератор на основі ШІ — MusicGen. Як він працює
- Автор:
- Ліза Бровко
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Bloomberg / Contributor / Getty images
Компанія Meta, яка володіє Facebook та Instagram, запустила власний музичний генератор на основі штучного інтелекту з відкритим кодом — MusicGen.
Про це пише TechCrunch.
Цей інструмент створює музику за допомогою текстового опису, наприклад, можна ввести запит «поп-пісня 80-х із важкими барабанами та синтезаторами у фоновому режимі на 12 секунд» — і MusicGen згенерує таку мелодію.
Щоб навчити MusicGen, Meta використала 20 тисяч годин музики, зокрема 10 тисяч годин «високоякісних» ліцензованих музичних треків.
Компанія не надала коду, який вона використовувала для навчання моделі, але відкрила доступ до попередньо навчених моделей. Їх може запустити будь-хто з відповідним апаратним забезпеченням — графічним процесором із щонайменше 16 гігабайтами пам’яті.
- Місяць тому компанія Google випустила новий експериментальний інструмент штучного інтелекту — MusicLM. Він перетворює текстові описи на музику, але поки що на рівні експерименту через етичні проблеми, повʼязані з можливими порушеннями авторського права.
- Нещодавно Spotify видалив десятки тисяч пісень, написаних штучним інтелектом.
- Останніми місяцями музична індустрія зіткнулася зі зростанням кількості пісень, створених штучним інтелектом. ШІ полегшив створення треків — він миттєво генерує композиції, які потім можна завантажити на потокові сервіси й транслювати. Це відкриває простір для маніпуляцій із монетизацією.