Meta випустила музичний генератор на основі ШІ — MusicGen. Як він працює

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Компанія Meta, яка володіє Facebook та Instagram, запустила власний музичний генератор на основі штучного інтелекту з відкритим кодом — MusicGen.

Про це пише TechCrunch.

Цей інструмент створює музику за допомогою текстового опису, наприклад, можна ввести запит «поп-пісня 80-х із важкими барабанами та синтезаторами у фоновому режимі на 12 секунд» — і MusicGen згенерує таку мелодію.

Щоб навчити MusicGen, Meta використала 20 тисяч годин музики, зокрема 10 тисяч годин «високоякісних» ліцензованих музичних треків.

Компанія не надала коду, який вона використовувала для навчання моделі, але відкрила доступ до попередньо навчених моделей. Їх може запустити будь-хто з відповідним апаратним забезпеченням — графічним процесором із щонайменше 16 гігабайтами пам’яті.