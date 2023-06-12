Міноборони: За тиждень Сили оборони звільнили сім населених пунктів на Запоріжжі й Донеччині
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- Ліза Бровко
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Anatolii Stepanov / Getty Images
Протягом минулого тижня Сили оборони України вели наступальні операції в Донецькому та Таврійському операційних районах, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За цей час українські військові звільнили сім населених пунктів — Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.
Загалом українські війська просунулися на 6,5 кілометра і взяли під контроль територію площею 90 квадратних кілометрів.
Щодо Бахмутського напрямку, то за минулий тиждень на лівому франзі бійці просунулися на 1,5 кілометра, а на правому — на 3,5 кілометра. Взяли під контроль територію площею 16 квадратних кілометрів.
- 12 травня Запорізька бригада ТрО заявила, що село Новодарівка на межі Запорізької та Донецької областей перейшло під контроль України ще четвертого червня. Там окупанти підірвали греблю, проте це, за словами речника Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня, не впливає на наступальні дії українських захисників.
- Раніше стало відомо про звільнення села Сторожеве на Донеччині, що розташоване біля Благодатного та Нескучного, які були звільнені нещодавно.