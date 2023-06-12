G7 розробляє схему боротьби з розкраданням росією українського зерна. Допоможе хімічна ідентифікація

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Країни «Великої сімки» (G7) розробляють схему боротьби з крадіжкою українського зерна росією, у якій хочуть використовувати хімічну ідентифікацію походження збіжжя.

Про це заявив міністр продовольства та сільського господарства Великої Британії Марк Спенсер.

На конференції Міжнародної ради щодо зерна в Лондоні Велика Британія, за словами міністра, стала лідером схеми боротьби з розкраданням зерна з України — четвертого за величиною експортера зерна у світі.

Також Спенсер зазначив, що країни G7 тісно співпрацюють з Україною, аби запобігати викраденню зерна. Він вважає, що хімічна ідентифікація його походження буде ефективним методом стримання від подальших крадіжок.