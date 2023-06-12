G7 розробляє схему боротьби з розкраданням росією українського зерна. Допоможе хімічна ідентифікація
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- Ліза Бровко
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Країни «Великої сімки» (G7) розробляють схему боротьби з крадіжкою українського зерна росією, у якій хочуть використовувати хімічну ідентифікацію походження збіжжя.
Про це заявив міністр продовольства та сільського господарства Великої Британії Марк Спенсер.
На конференції Міжнародної ради щодо зерна в Лондоні Велика Британія, за словами міністра, стала лідером схеми боротьби з розкраданням зерна з України — четвертого за величиною експортера зерна у світі.
Також Спенсер зазначив, що країни G7 тісно співпрацюють з Україною, аби запобігати викраденню зерна. Він вважає, що хімічна ідентифікація його походження буде ефективним методом стримання від подальших крадіжок.
- Місяць тому Велика Британія ввела санкції проти 86 фізичних осіб і компаній рф, повʼязаних із розкраданням українського зерна, а також причетних до транспортування російських енергоносіїв.
- У жовтні 2022 року газета Financial Times оприлюднила розслідування, в якому на прикладі одного судна показала, як росія торгує краденим українським зерном із Запорізької області. Водночас видання Bloomberg із посиланням на NASA Harvest писало, що росія вивезла з України зерна щонайменше на мільярд доларів.