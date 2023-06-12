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Уряд додав нові послуги для ветеранів у ЦНАПах

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

decentralization.gov.ua

Кабінет міністрів України розширив перелік обов’язкових адміністративних послуг у ЦНАПах. Серед них видача посвідчень і призначення грошової допомоги ветеранам та їхнім родинам.

Про це пише пресслужба Мінцифри.

Тепер учасники бойових дій, члени їхніх сімей, люди з інвалідністю, отриманою через війну, родичі загиблих захисників і захисниць можуть звернутися до ЦНАПу у своєму населеному пункті, щоб:

Мінцифри разом із Мінветеранів працюють над спрощенням процесу одержання ветеранських сервісів.