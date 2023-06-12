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Венеціанська комісія зробила висновок щодо законопроєкту про відбір суддів до КСУ: є «суттєві покращення», але ще є над чим працювати

Автор:
Ліза Бровко
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Європейська комісія за демократію через право, або так звана Венеціанська комісія, опублікувала висновок щодо законопроєкту № 9322 про відбір суддів до Конституційного суду України. Головне: Україна дотрималася не всіх рекомендацій комісії, але документ має «суттєві покращення».

Серед недотриманих рекомендацій: під час ухвалення законопроєкту в першому читанні до нього не додали, що необхідний сьомий член до Консультативної групи експертів (AGE).

Натомість Венеціанська комісія «привітала» такі зміни в документі:

Водночас комісія рекомендує:

Загалом Венеціанська комісія задоволена конструктивним підходом української влади до вдосконалення законопроєкту.

«Венеціанська комісія вважає, що ключові рекомендації, які вона сформулювала у своєму висновку від грудня 2022 року, і в подальших діях до такого висновку, були виконані», — написали у висновку.