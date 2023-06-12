На потреби армії передали 17 машин, які належали родичам Віктора Медведчука й Тараса Козака
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Офіційний сайт партії «Опозиційна платформа — За життя»
Державне бюро розслідувань передало на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, які арештували у родичів Віктора Медведчука та Тараса Козака.
Про це ДБР повідомило 12 червня.
Зокрема, передали 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Вартість машин — $1,1 мільйона.
Ці машини належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування війни в Україні. Вони також фігурують у справах про незаконний видобуток піску на двох карʼєрах у Львівській області.
Автівки арештували ще у квітні 2022 року, тепер ДБР домоглось, аби їх передали на потреби армії.
- Віктор Медведчук — колишній нардеп, кум путіна. 22 вересня 2022 року Україна віддала його росії під час великого обміну, тоді повернути вдалось командирів з «Азовсталі». Тарас Козак — соратник Медведчука. Їх обох підозрюють у державній зраді, розграбуванні надр, передачі українського підприємства в окупованому Криму до росії та передачі секретних даних про українські війська. Де зараз перебуває Козак — невідомо.