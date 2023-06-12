На потреби армії передали 17 машин, які належали родичам Віктора Медведчука й Тараса Козака

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Офіційний сайт партії «Опозиційна платформа — За життя»

Державне бюро розслідувань передало на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, які арештували у родичів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Про це ДБР повідомило 12 червня.

Зокрема, передали 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Вартість машин — $1,1 мільйона.

Ці машини належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування війни в Україні. Вони також фігурують у справах про незаконний видобуток піску на двох карʼєрах у Львівській області.

Автівки арештували ще у квітні 2022 року, тепер ДБР домоглось, аби їх передали на потреби армії.