SIPRI: Країни-власники ядерної зброї модернізують і нарощують арсенали

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Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) випустив щорічний звіт, у якому експерти дійшли висновку, що глобальна безпека 2022 року помітно погіршилася порівняно з тим, що було десять років тому, а війна росії проти України посилила конфронтацію між великими державами.

Війна в Європі послабила контроль над озброєннями і зробила дипломатію менш ефективною, вважають у SIPRI. На цьому тлі США, росія, Китай, КНДР та Індія, Велика Британія, Ізраїль та Франція продовжують модернізацію ядерної зброї і нарощують свої арсенали.

Також ці країни нарощують кількість розгорнутих ядерних боєголовок, а деякі з них розгорнули нові системи озброєнь, які здатні нести ядерні заряди.

США і росія мають майже 90% ядерної зброї, що є у світі. Їхні сумарні 2 000 боєголовок перебувають у стані підвищеної боєздатності. Китай наростив свій ядерний арсенал із 350 боєголовок до 410. SIPRI вважає, що кількість китайських балістичних ракет до кінця десятиліття може зрівнятися з російськими чи американськими.

Франція продовжує роботу над атомним підводним човном, оснащеним балістичними ракетами третього покоління. Індія та Пакистан розширюють ядерні арсенали та продовжують розробки нових систем доставки. КНДР у 2022 році не проводила ядерних випробувань, але провела понад 90 ракетних пусків. Деякі із запущених ракет можуть нести ядерні боєголовки.

Окремо у доповіді розглядається припинення діалогу між Москвою та Вашингтоном щодо стратегічної стабільності. Москва, яка погрожувала застосувати ядерну зброю у війні проти України, у лютому заявила, що припиняє участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Сполучені Штати припинили відправлення росії повідомлення за цим договором.