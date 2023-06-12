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Сили оборони ліквідували ще 540 російських окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images

Сили оборони України за минулу добу знищили 540 російських окупантів, спалили 21 одиницю техніки та 10 артилерійських систем.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що ворог атакує в районі Бахмуту, Кремінної, Авдіївки та Марʼїнки, зазнає значних втрат.

Загальні втрати армії рф під час великої війни склали: