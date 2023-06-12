Сили оборони ліквідували ще 540 російських окупантів

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Сили оборони України за минулу добу знищили 540 російських окупантів, спалили 21 одиницю техніки та 10 артилерійських систем.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що ворог атакує в районі Бахмуту, Кремінної, Авдіївки та Марʼїнки, зазнає значних втрат.

Загальні втрати армії рф під час великої війни склали:

танки — 3 931 (5 — за останню добу);

бойові броньовані машини — 7 636 (+5);

артилерійські системи — 3 746 (+10);

РСЗВ — 601;

засоби ППО — 362;

літаки — 314;

гелікоптери — 299;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 307 (+7);

крилаті ракети — 1 183;

кораблі /катери — 18;

автомобільна техніка й автоцистерни — 6 471 (+10);

спеціальна техніка — 510 (+1).