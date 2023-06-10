Німеччина вивчає причетність Польщі до вибухів на «Північних потоках»

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Німецькі слідчі вивчають докази, які вказують на те, що диверсійна група, причетна до підриву «Північних потоків» у Балтійському морі, використовувала Польщу як оперативну базу.

Про це пише The Wall Street Journal.

Слідчі зʼясовують, чому яхта, яку, як вони вважають, використовували в операції, заходила в польські води.

У висновках слідства допускають, що Польща була центром логістики та фінансування підводної атаки у вересні минулого року.

Німці повністю реконструювали двотижневий рейс «Андромеди» — білої прогулянкової яхти, яку підозрюють у причетності до підривів, і точно встановили, що вона відхилилася від свого курсу, щоб зайти в польські води.

Результати, які раніше не оприлюднювали, були зібрані разом з даними з радіо- і навігаційного обладнання «Андромеди», супутникових і мобільних телефонів і акаунтів Gmail, якими користувалися підривники, а також зі зразками ДНК, залишеними на борту яхти. Відомо, що Німеччина намагалася зіставити ці зразки принаймні з одним українським військовим.

Дані показують, що яхта проходила навколо кожного з місць, де пізніше сталися вибухи. Ці докази зміцнили переконання слідства в тому, що «Андромеда» відіграла важливу роль у минулорічному руйнуванні трубопроводів.

Слідчі дійшли висновку, що однією з вибухових речовин, використаних в операції, був октоген.

Німецькі слідчі заявляють, що вони також зʼясовують, чому яхта була орендована через туристичну агенцію, розташовану у Варшаві, яка, за словами знайомих з розслідуванням людей, є частиною мережі підставних компаній, що належать українцям і підозрюються у звʼязках з українською розвідкою.

Слідство також встановило, що білий мікроавтобус, який помітили в німецькому порту на камерах спостереження, мав польські номерні знаки.

Офіційні особи з обох країн заявили, що польський уряд не був повідомлений щодо розслідування про пересування судна «Андромеда» та його екіпажу і дізнався про нього з повідомлень у медіа.

Після цього польська влада звернулася до Німеччини з проханням надати більше інформації.

Прессекретар генерального прокурора Німеччини, який очолює розслідування, відмовився коментувати, чи поширюється розслідування на Польщу та чи зверталися до польської влади з проханням про допомогу. Інші німецькі посадовці, знайомі з розслідуванням, заявили, що не мають доказів причетності польського уряду до вибухів.