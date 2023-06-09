До позову України проти росії в суді ООН про геноцид долучилися 32 країни

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Судді Міжнародного суду ООН більшістю схвалили рішення 32 країн світу долучитися до позову України проти росії через порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Із 15 суддів таке рішення підтримали 14.

Про це йдеться у пресрелізі суду.

До позову, зокрема, долучилися 26 країн-членів Європейського Союзу (за винятком Угорщини), Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Канада. Вони можуть до 5 липня подати письмові спостереження щодо справи до Міжнародного суду ООН.

Утім, суд відмовив США в долученні до позову України проти росії.