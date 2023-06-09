До позову України проти росії в суді ООН про геноцид долучилися 32 країни
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / Vad Z
Судді Міжнародного суду ООН більшістю схвалили рішення 32 країн світу долучитися до позову України проти росії через порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Із 15 суддів таке рішення підтримали 14.
Про це йдеться у пресрелізі суду.
До позову, зокрема, долучилися 26 країн-членів Європейського Союзу (за винятком Угорщини), Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Канада. Вони можуть до 5 липня подати письмові спостереження щодо справи до Міжнародного суду ООН.
Утім, суд відмовив США в долученні до позову України проти росії.
- У Міжнародному суді ООН відбуваються слухання з розгляду позову України проти росії через порушення останньою двох конвенцій ООН. Позов українська сторона подала у 2017 році. Перший раунд аргументів розпочався 6 червня 2023 року з виступу української сторони. Російська сторона навела свої аргументи 8 червня.
- У квітні 2017 року Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення — зобовʼязав рф не обмежувати можливості кримських татар зберігати представницькі інституції, зокрема Меджліс, і надати доступ до освіти українською мовою.
- У 2018 році Україна подала свій меморандум, який детально фіксує та описує кожний факт порушення росією своїх міжнародно-правових зобовʼязань.
- У лютому 2019 року стало відомо, що міжнародний кримінальний суд у Гаазі перейшов до заключної стадії вивчення матеріалів української справи, що стосується подій Революції гідності, анексії Криму та війни на Донбасі.
- 8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН у Гаазі (Нідерланди) визнав свою юрисдикцію над судовим позовом України проти росії.
- Міжнародний суд ООН в Гаазі встановив для росії кінцеву дату подання контрмеморандуму на позов України щодо застосування Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
- У грудні 2019 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає росію припинити порушувати права людей у Криму.