Бельгія затвердила 14 пакет військової допомоги Україні — туди увійшли артснаряди

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Рада міністрів Бельгії затвердила чотирнадцятий пакет військової допомоги Україні, у рамках якого наші захисники отримають боєприпаси калібру 105 мм на €32,4 млн.

Про це повідомляє L`avenir.

Зазначається, що боєприпаси будуть закуплені у бельгійської промисловості та якнайшвидше доставлені в Україну.

Разом з цією додатковою підтримкою в розмірі €32,4 млн Міноборони Бельгії надало Україні летальної та нелетальної військової допомоги на суму €306 млн.

«Крім цього, Міноборони вже підготувало понад 700 українських військових у рамках європейської тренувальної місії EUMAM. Міністерство оборони продовжує підтримувати Україну в усіх можливих сферах, щоб захистити народ і територію від російської агресії», — сказала міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер.