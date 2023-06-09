Зоологи зʼясували, навіщо слонам вуса на хоботі

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Зоологи зʼясували, навіщо слонам потрібні численні вуса на хоботі, пише IFLScience.

Науковці проаналізували відео, на яких самиця азіатського слона грала з мʼячем та збирала фрукти й овочі з коробки.

Під час іншого експерименту вчені досліджували хобот і вуса шести африканських і восьми азійських слонів із зоопарку, які померли природною смертю або були піддані евтаназії через серйозні проблеми зі здоров’ям.

Nora Deiringer

Дослідження показало, що вуса слонів товсті, циліндричні і позбавлені особливостей, які зазвичай допомагають мозку ссавців «обмацувати» навколишні предмети.

Імовірно, вуса потрібні слонам для того, щоб допомагати тримати в хоботі різні предмети і їжу. Наявність чутливих волосків дозволяє більш точно рухати хоботом.

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