На Київщині всі розважальні заходи мають завершуватися до 21:00. Поліцейські перевірятимуть дотримання нових обмежень

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Edward Cisneros / Unsplash

Київська обласна військова адміністрація вирішила, що на Київщині всі розважальні заходи повинні закінчуватися не пізніше 21:00.

Водночас комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00. У цей час усі розважальні заклади, як і раніше, мають бути зачиненими. Такі обмеження триватимуть до кінця воєнного стану в Украні. За недотримання комендантської години передбачена відповідальність.

Поліція регулярно перевірятиме, чи дотримуються старих і нових часових обмежень у Київській області.

Зауважимо, що це не стосується Києва. У столиці є Київська міська військова адміністрація, яка ухвалює власні рішення.