Російські окупанти обстріляли лікарню на Запоріжжі — двоє загинули
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- Ліза Бровко
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Андрій Єрмак / Telegram
Російські окупанти вдень 9 червня завдали удару по лікарні в місті Гуляйполе в Запорізькій області.
Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак.
Від обстрілу в лікарні загинули дві людини — молодша медична сестра та сантехнік. Ще двоє людей отримали травми.
- Увечері 8 травня росіяни атакували ракетами Умань на Черкащині. Там було два влучання — у промисловий обʼєкт та автомийку. Через це постраждали вісім людей.
- Уночі 9 травня українська ППО збила 10 іранських дронів і чотири крилаті ракети, якими росія намагалася атакувати Україну. У Житомирської області ППО збила одну крилату ракету. Уламки впали у місті Звягель, зруйнували один і пошкодили 12 житлових будинків — одна людина загинула і ще три травмовані.