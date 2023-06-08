РПЦ каже, що передала Угорщині українських військовополонених

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Російська православна церква (РПЦ) заявила, що сьогодні, 8 червня, передала Угорщині групу українських військовополонених.

Передача військових відбулася нібито на прохання угорської сторони.

«З благословення святішого патріарха Московського і всієї Русі Кирила за посередництва РПЦ в рамках міжцерковного співробітництва на прохання угорської сторони відбулося передання Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях», — ідеться в повідомленні.

При цьому в РПЦ не уточнюють, скільки військових передали Угорщині.