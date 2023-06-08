Найбільший рубін, який коли-небудь був на аукціоні, продали в США за рекордні $34,8 мільйона
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Sotheby's
Найбільший і найцінніший дорогоцінний рубін, який коли-небудь потрапляв на аукціон, пішов з молотка в Нью-Йорку на Sothebyʼs за рекордну суму — $34,8 мільйона.
Про це пише CNN.
Напередодні продажу аукціонний дім Sothebyʼs описав коштовність як «надзвичайно рідкісний» рубін. Його назвали Estrela de Fura — або «Зірка Фура» офіційною мовою Мозамбіку, португальською.
Рік тому канадська компанія з видобутку кольорового коштовного каміння Fura Gems знайшла у шахті в Мозамбіку цей камінь, який важив 101 карат. Потім рубін обробили, видалили домішки, придали симетричну форму й відполірували, через що його вага склала вже 55,2 карата.
Попередній рекорд на аукціоні для рубіна встановив Sunrise Ruby вагою 25,59 карата, який продали за $30,3 мільйона.