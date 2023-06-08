Kyodo: До Японії вперше на лікування прибули поранені українські військові

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Двоє поранених українських військових прилетіли до Японії, щоб полікуватися в рамках допомоги для України від Токіо.

Про це пише Kyodo з посиланням на джерело в уряді України.

Українські захисники пройдуть реабілітацію в центральному госпіталі Сил самооборони в токійському відділі Сетагая. Один з них втратив ногу, а інший — обидві. Очікується, що вони лікуватимуться впродовж одного-двох місяців.