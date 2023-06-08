Новини

Володимир Шуваєв / «Бабель»

Перехід на новий церковний календар підтримує 63% українців, свідчать опубліковані 8 червня результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг». Проти такої ідеї висловились 18% опитаних, ще 17% респондентів сказали, що їм байдуже.

Найбільше прихильників переходу серед мешканців заходу (78%) й особливо греко-католиків (92%). Серед парафіян ПЦУ/УПЦ КП також більш ніж 60% підтримують цю ініціативу.

Дещо меншою є підтримка переходу серед мешканців східних і південних областей, але й там близько половини це підтримують. Хоча серед прихожан УПЦ МП найбільше тих, хто проти цієї ініціативи (35%), однак і серед них понад 40% підтримують перехід.

Опитування проводили 1—2 червня серед громадян України віком від 18 років і старших в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму й Донбасу, а також територій, де немає українського мобільного звʼязку. Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Загалом опитано 1 000 респондентів методом телефонних інтервʼю з використанням компʼютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.