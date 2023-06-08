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Reuters

На наступному тижні президенти семи африканських країн відвідають Київ та Санкт-Петербург. 16 червня вони зустрінуться з Зеленським, а 17 червня — з путіним.

Про це повідомила НКО Brazzaville Foundation, що сприяє поїздці.

Країни прийматимуть президента ПАР Сіріла Рамафосу, лідера Коморських Островів та голову Африканського Союзу Азалі Ассумані, президента Республіки Конго Дені Сассу-Нгессо, президента Уганди Йовері Мусевені, президента Сенегалу Макі Салла та президента Замбії Хакаїнді Хічілему.

Французький торговець Жан-Ів Олівʼє виступає посередником в африканській дипломатичній місії, яка хоче посприяти закінченню російсько-української війни.