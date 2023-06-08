Президенти семи африканських країн відвідають Київ та Санкт-Петербург
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Reuters
На наступному тижні президенти семи африканських країн відвідають Київ та Санкт-Петербург. 16 червня вони зустрінуться з Зеленським, а 17 червня — з путіним.
Про це повідомила НКО Brazzaville Foundation, що сприяє поїздці.
Країни прийматимуть президента ПАР Сіріла Рамафосу, лідера Коморських Островів та голову Африканського Союзу Азалі Ассумані, президента Республіки Конго Дені Сассу-Нгессо, президента Уганди Йовері Мусевені, президента Сенегалу Макі Салла та президента Замбії Хакаїнді Хічілему.
Французький торговець Жан-Ів Олівʼє виступає посередником в африканській дипломатичній місії, яка хоче посприяти закінченню російсько-української війни.
- Делегація з шести африканських лідерів планує провести перемовини в Києві та Москві, щоб «ініціювати мирний процес». Вона планує обговорити, як в умовах санкцій платити росії за добрива, що їх потребує Африка, а також як полегшити транзит агропродукції з України. Крім цього, африканські лідери торкнуться й теми обміну полоненими.
- У середині травня президент ПАР Сіріл Рамафоса ініціював «мирну ініціативу», щоб допомогти завершити війну в Україні. Для цього він запропонував сформувати африканську делегацію та відвідати Київ і Москву. В Офісі президента України підтвердили, що Зеленський привітав таку мирну ініціативу, готовий прийняти африканських лідерів і розповісти їм про свою формулу миру.
- 17 травня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що «зернову угоду» продовжили на два місяці. Це дозволить і надалі вивозити агропродукцію з українських портів. Водночас росія продовжує вимагати, щоб Захід послабив санкції для російського продовольства та добрив.