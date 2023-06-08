Швейцарський парламент відхилив план допомоги Україні на понад €5 мільярдів

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Швейцарський парламент відхилив план уряду про надання Україні довгострокової допомоги на суму в €5 мільярдів.

Про це пише RTS.

План представив міністр закордонних справ Іньяціо Кассіс. Він передбачав виділення Україні таких грошей протягом наступних 5—10 років.

Проти цього плану проголосували 105 депутатів, переважно представники правих партій. Підтримали — 86 депутатів.

Кошти планувалося використати на гуманітарну допомогу, цивільний захист і розмінування, а також на заходи з «розбудови миру». Однак кілька депутатів парламенту заявили, що багато питань все ще потребують розʼяснення у плані відновлення України та міжнародного співробітництва.

Пропозицію ще у березні висунув комітет палати із закордонних справ. Його представник Ніколас Вальдер пояснював, що відмова Швейцарії від збройної допомоги Україні «не повинна звільняти нас від наших солідарних зусиль на підтримку України».

«Виділяючи 0,22% ВВП на допомогу цій країні, Швейцарія перебуває позаду майже всіх європейських країн. Австрія та Норвегія роблять набагато більше відповідно до своєї економічної потужності. Навіть Польща витрачає 3,1% свого ВВП на допомогу», — сказав Вальдер.