Зеленський спростував заяву WP про «план України» з підриву «Північних потоків»

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Володимир Зеленський заявив, що Україна не має стосунку до диверсії на російських газогонах «Північний потік» і «Північний потік — 2»у Балтійському морі у вересні минулого року.

Про це він сказав в інтервʼю виданням групи Axel Springer.

Коментуючи останні повідомлення ЗМІ про нібито план українських військових із підриву «Північних потоків», Зеленський наголосив, що «нічого подібного Україна не робила».

«Я президент і віддаю відповідні накази… Я нічого не знав, на 100 відсотків. Я сказав: «Покажіть нам докази. Якщо наші військові зробили це, покажіть нам докази», — сказав він.

Напередодні видання The Washington Post опублікувало матеріал, згідно з яким західні спецслужби нібито знали про план знищення «Північного потоку — 1» і «Північного потоку — 2» за участі українських військових. Його метою було начебто перешкодити росії відновити експорт газу до ЄС. Цей план, стверджує WP, нібито виявила розвідка одного з європейських союзників США і передала Центральному розвідувальному управлінню в червні 2022 року.