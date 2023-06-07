Турецька ліра впала до рекордно низького рівня після інавгурації Ердогана й повернення до «традиційної» економічної політики
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / Afiq Rudzi
Турецька ліра впала до нового рекордно низького рівня з моменту третьої інавгурації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. А з початку року валюта впала приблизно на 20%.
Про це пише Associated Press.
За словами аналітиків, уряд Ердогана підтримав ліру напередодні президентських і парламентських виборів у травні, використовуючи резерви іноземної валюти, щоб тримати обмінний курс під контролем. У жовтні 2022 року інфляція в Туреччині сягала 85%, а в травні 2023 року знизилася до 39,59%.
Однак нинішнє ослаблення ліри свідчить, що уряд послаблює свій контроль над валютою й повертається до більш традиційного курсу в економіці.
Раніше Ердоган відстоював неортодоксальну економічну політику, засновану на наднизьких процентних ставках, витрати на яку накопичилися у формі виснаження резервів іноземної валюти, інфляції та відтоку іноземного капіталу. Інвестори наразі, як пише Bloomberg, не поспішають повертати свої ресурси в країну.
- 28 травня стало відомо, що Реджеп Ердоган переміг на виборах президента в Туреччині. Він залишиться при владі до 2028 року.
- Перед виборами Ердоган підвищив до 130% мито на імпорт зернових — задля стабілізації цін на продукти, підтримки сільського господарства і сповільнення річної інфляції. Раніше мито було нульовим.