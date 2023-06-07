Дослідження: літній морський лід незабаром повністю зникне з Арктики

Новини

Wikimedia

Нові кліматичні моделі міжнародної групи дослідників передбачають, що вже через 10 років лід може повністю зникнути з Арктики влітку.

Про це пише Science Alert.

Це на десятиліття раніше, ніж передбачали попередні кліматичні моделі. За оцінками 2021 року арктичний морський лід зникне не раніше середини століття, імовірно, до 2100 року. А в 2020 році інша кліматична модель передбачила, що це станеться вже у 2035 році.

Нове дослідження засноване на даних спостережень, зібраних в Арктиці з 1979 по 2019 рік. Воно чітко показує значне танення протягом року. Танення виходить за межі природної мінливості і сильно активізується влітку.

За оновленими даними, морський лід зникне влітку в Арктиці, починаючи з 2030-х років, незалежно від того, скільки викопного палива використає людство.

«Ці результати підкреслюють глибокий вплив викидів парникових газів на Арктику та демонструють важливість планування та адаптації до сезонної вільної від льоду Арктики в найближчому майбутньому», — зазначають дослідники.