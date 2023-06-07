Сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, що дозволяє реекспорт зброї
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Getty Images / Bloomberg / Contributor
Рада кантонів Швейцарії хоче дозволити іншим країнам передавати військову техніку, яку вони придбали у неї. Орган схвалив відповідну поправку, за — 22 голоси, проти — 14, 4 — утримались.
Для країн, які купують швейцарські військові матеріали, термін дії заборони на реекспорт можуть обмежити пʼятьма роками. Є умова — країна призначення не залучена до конфлікту, не порушує серйозно права людини та реалізує своє право на самооборону.
Згідно з текстом ініціативи, це буде стосуватись країн, «які віддані цінностям Швейцарії», — Німеччини, Італії, США чи Угорщини. Зміна в законі також не набуде чинності приблизно до 2025 року — через процедури.
Це рішення не є остаточним. Тепер ініціативу передають до Комісії з політики безпеки Національної ради (SIK-N), яка в лютому відмовила.
- Нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики країни, який проголошує, що вона не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. 8 березня 2023 року Швейцарія остаточно не підтримала реекспорт боєприпасів в Україну, а потім на рік відклала розгляд змін до правил щодо реекспорту зброї.
- Потім стало відомо, що Швейцарія знищить 60 справних ЗРК Rapier, які цілком могли передати Україні.
- У лютому 2023 року в українських прифронтових містах Часів Яр і Авдіївка помітили бронеавтомобілі типу Eagle I виробництва швейцарської компанії Mowag, але як вони тут опинились — невідомо.
- У квітні Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США направили владі Швейцарії лист із закликом вжити додаткових заходів, щоб посилити міжнародні санкції проти росії.