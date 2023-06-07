Сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, що дозволяє реекспорт зброї

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Рада кантонів Швейцарії хоче дозволити іншим країнам передавати військову техніку, яку вони придбали у неї. Орган схвалив відповідну поправку, за — 22 голоси, проти — 14, 4 — утримались.

Для країн, які купують швейцарські військові матеріали, термін дії заборони на реекспорт можуть обмежити пʼятьма роками. Є умова — країна призначення не залучена до конфлікту, не порушує серйозно права людини та реалізує своє право на самооборону.

Згідно з текстом ініціативи, це буде стосуватись країн, «які віддані цінностям Швейцарії», — Німеччини, Італії, США чи Угорщини. Зміна в законі також не набуде чинності приблизно до 2025 року — через процедури.

Це рішення не є остаточним. Тепер ініціативу передають до Комісії з політики безпеки Національної ради (SIK-N), яка в лютому відмовила.